Уральский чиновник, переезжающий в Калининград, назвал "дурью" разговоры о присоединении региона к Европе

Мэр Новоуральска Владимир Машков официально объявил об уходе с должности и переезде в Калининград. Об этом пишет
Ura.Ru .
Говоря о должности, которую Машков планирует занять в Калининградской области, чиновник сказал:
Расскажу только после переезда. Я не хочу возбуждать ни Свердловскую, ни Калининградскую области. Столько всякой дури написали, всё это не соответствует действительности.
О решении покинуть должность Машков официально объявил в среду, 29 марта. Уходит чиновник с должности с 7 апреля.
На вопрос о том, планирует ли Машков изменять геополитические взгляды жителей Калининградской области, часть которых, по словам журналиста, выступает за присоединение к Европе, глава Новоуральска сказал:
Это ещё одна дурь, которую я услышал от тебя. Кто собирается его (Калининград — Прим. ред.) присоединять к Европе? Если надо, буду убеждать, что в России лучше.
Он отметил, что часть российских немцев, уехавших ранее в Германию, сейчас возвращаются. "Поток пошёл обратно. Не всё просто в этом мире. Да, есть тема германизации, но она сама по себе непростая, поэтому, когда у меня спросили, за я или против, я сказал, что я за гармонизацию", — сказал Машков.
Глава Новоуральска отметил, что у Свердловской и Калининградской областей есть точки соприкосновения в промышленности. Он подчеркнул, что к нему "начали летать министры, чтобы решать деловые вопросы".
На вопрос о том, где он в Калининграде собирается жить, Машков сказал, что у него будет служебная квартира.
Ранее в СМИ появилась информация, что должность вице-губернатора в правительстве Калининградской области займёт Владимир Машков. Врио губернатора Антон Алиханов эту информацию не подтвердил
. Издание "Федерал Пресс" писало, что в команде Алиханова чиновник "будет курировать политические вопросы".
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