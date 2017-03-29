Старт "Брекзита": Великобритания официально сообщила ЕС о своём выходе
Фото с официального сайта Европарламента
Великобритания начала процедуру "Брекзита". Страна официально уведомила ЕС о своём намерении выйти из его состава. Об этом сообщает BBC
.
Премьер-министр Тереза Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску. Документ политик подписала во вторник вечером, 28 марта. В Брюссель его привёз британский посол. В сообщении говорится о том, что Лондон вводит в действие ст. 50 Договора о Евросоюзе.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена покинуть Евросоюз в марте 2019 года
. Референдум, на котором жители страны приняли решение о выходе из ЕС, прошёл 23 июня 2016 года. За инициативу проголосовали 51,9% британцев.
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