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Главная Новости Политика

Великобритания намерена покинуть Евросоюз весной 2019 года

10:08
  309 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года. Как пишет ТАСС, британец заявил об этом в эфире вещательной корпорации "Би-би-си".

"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти", — подчеркнул Дэвис.

Министр сообщил, что информация о том, что у правительства "нет плана на случай непредвиденных обстоятельств" при ведении переговоров, не соответствует действительности. Он призвал парламентариев поддержать законопроект о Brexit. "Мы собираемся сделать это (принять билль — Прим. ред.). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе".

Законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента 13 марта. Во вторник, 14 марта, премьер-министр может объявить в палате общин о направлении в Брюссель уведомления о начале запуска двухлетних переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС.
Референдум, на котором жители страны приняли решение о выходе из Евросоюза, прошёл 23 июня 2016 года. За инициативу проголосовали 51,9% британцев.

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