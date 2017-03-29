Совет Федерации одобрил закон об ограничении денежных переводов на Украину
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому запрещаются денежные переводы из России на Украину через международные платёжные системы. Об этом сообщает
"Российская газета".
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв рассказал, что такое решение — это "ответ на действия киевских властей, которые фактически запретили работу российских платёжных систем и переводы из России на Украину в октябре 2016 года".
Если закон будет подписан президентом, его положения вступят в силу спустя 30 дней с момента опубликования. Для отправления на Украину с карты на карту или со счёта на счёт после принятия закона останется только один вариант — через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Ограничения коснутся только переводов, проводимых без открытия банковского счёта.
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