МИД России обвинил НАТО и Пентагон во лжи

В пятницу, 24 марта, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал заявления США о возрастающем влиянии России на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ложью. Об этом сообщает "РИА Новости".



Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал США Кертис Скапарротти во время слушаний в комитете по делам ВС сената конгресса США публично обвинил Россию в усилении влияния на радикальное движение "Талибан".



В ответ на это заявление представитель МИД РФ назвал такие слова ложью. "Это абсолютно лживые утверждения, мы неоднократно на это реагировали. Это не заслуживает даже никакой реакции, поскольку эти заявления являются измышлениями, призванными оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании, другого объяснения мы найти не можем", — сказал Замир Кабулов.



Дипломат отметил, что Штаты тиражируют подобные заявления, чтобы найти виновного в собственных провалах. При этом "ищут виновного где угодно, только не в Вашингтоне".