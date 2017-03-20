Москва считает необходимыми системные контакты между военными России и НАТО

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко рассказал, что в Москве считают необходимыми системные контакты между военными России и альянса. Об этом сообщает РИА "Новости".



Постпред отметил, что до кризиса в отношениях на регулярной основе собирался Совет Россия — НАТО на уровне военных представителей. Работало большое количество рабочих групп, шли постоянные обмены между военными.



"Мы постоянно указываем нашим коллегам по Совету Россия — НАТО, что если они серьёзно заинтересованы в том, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы у нас были надёжные инструменты, чтобы купировать такие риски, которые могут возникать, то, конечно, прямые связи между военными, системные контакты должны быть в центре этих усилий", — сказал Грушко.



Постоянный представитель РФ при НАТО сказал, что первый шаг по восстановлению диалога с альянсом был сделан. "Другое дело, НАТО должен сам принять решения… о необходимости поиска путей деэскалации, предотвращения опасных военных инцидентов, особенно в зонах военного соприкосновения России и НАТО, там, где мы осуществляем наши учебные мероприятия, где появляются натовцы", — отметил постпред.