"Это не наша тема": в Кремле прокомментировали известие об убийстве экс-депутата Вороненкова
Дмитрий Песков
Фото с сайта kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о том, что в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает
"Дождь".
"Президент проинформирован об убийстве Вороненкова", — сказал Песков. На просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь сказал: "Это не наша тема".
Убийство произошло около 11:30 в четверг, 23 марта. Бывшего депутата застрелили у отеля "Премьер-палац"
. Погибший — один из двух российских депутатов, давших показания по делу экс-президента Украины Януковича.
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