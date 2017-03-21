В парламенте Эстонии предложили восстановить прежние контакты с Россией и подумать над отменой санкций
Таллин
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Михаил Стальнухин выступил перед членами комиссии с предложением обратиться к бюджетному комитету Госдумы России с вопросом о восстановлении прежних контактов и обсудить общие экономические проблемы. Об этом сообщает
"Интерфакс".
"Я бы сказал, что санкции в отношении России были катастрофическими, малой катастрофой для нашего сельского хозяйства. Транзит усох у нас в шесть раз за последние шесть лет", — заявил Стальнухин в эфире Эстонского телевидения. Он отметил, что разговоры о прекращении санкций поднимают разные страны. Среди них — Германия, Венгрия, Испания и Греция. "Пора и нам подумать об этом", — сказал политик.
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