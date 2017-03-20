Стало известно, сколько россияне теряют из-за продэмбарго

Эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли Минэкономразвития России провели исследование, показывающее, насколько больше в год стали тратить жители страны из-за введения продэмбарго. Оно опубликовано на официальном сайте учреждения.



Согласно данным исследователей, в среднем россияне стали тратить на 4,4 тыс. рублей в год больше, чем до введения ответных санкций. Эксперты оценивали "денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров".



"Сравнение фактической и прогнозной (полученной на основе оценки эконометрических моделей) динамики цен на данные товары демонстрирует, что введение продуктового эмбарго привело к дополнительному росту цен на товары обоих типов", — написано в мониторинге.



Эксперты отметили, что наиболее сильное влияние введения санкций на потребительские цены пришлось на 6–12 месяцев после их введения. "Этот факт является существенным с точки зрения реализации политики импортозамещения: введение эмбарго даёт преимущества производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается", — написано в отчёте.



В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении нашей страны из-за конфликта на Украине. Под запрет попали мясо, молочные продукты, колбасы, рыба, фрукты, овощи и морепродукты.