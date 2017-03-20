Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет сворачивать военное сотрудничество с Россией
Александр Лукашенко
Фото с сайта президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией в военной сфере. Об этом сообщается
на официальном сайте главы соседнего государства.
Для средств массовой информации особо отмечу, что, вопреки мнениям отдельных "экспертов", никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов, — заявил Лукашенко.
Лидер Белоруссии отметил, что вопросы в отношении нефти, газа и продовольствия являются решаемыми. Он подчеркнул, что "шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя".
Лукашенко заявил, что международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. Глава соседней страны также заявил, что на западном направлении у Белоруссии и России создана мощная группировка вооружённых сил, основу которых составляет белорусская армия.
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