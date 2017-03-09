На слова Медведева о повышении цены на газ Лукашенко ответил угрозой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске сообщил, что в стране ждут от России исполнения обязательств в рамках Союзного государства, а не дешёвого газа. Об этом сообщается на официальном сайте президента дружественной страны.



В начале совещания Лукашенко потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией. "Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намёк всем, в России прежде всего и в Беларуси, что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок", — сказал Лукашенко.

После этого глава Белоруссии заявил: "Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придётся заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений".

Лукашенко подчеркнул, что у граждан Белоруссии и предприятий страны должны быть равные условия с российскими в рамках Союзного государства. "Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", — добавил он.



Во вторник, 7 марта, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран ЕАЭС призвал коллег помнить о льготной цене на газ из нашей страны при принятии решений, которые тормозят или блокируют процесс интеграции в ЕАЭС.