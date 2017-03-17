В ГД предложили проверить законность работы "Голоса Америки" и "Радио ‟Свобода”"

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Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике и проверить деятельность таких компаний, как "Радио ‟Свобода”" и "Голос Америки", которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству Российской Федерации, — сказал Затулин.
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