В ГД предложили проверить законность работы "Голоса Америки" и "Радио ‟Свобода”"

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил принять протокольное поручение о проверке на соответствие российскому законодательству деятельности компаний "Голос Америки" и "Радио ‟Свобода”". Об этом сообщает "Интерфакс".



Такой шаг, по мнению представителя Госдумы, станет ответом на законопроект американского сенатора о модернизации регистрации иностранных агентов и принуждению к ней. Внесение такого законопроекта в США объяснили угрозой соблазнения американского народа российской пропагандой со стороны телеканала Russia Today.

Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике и проверить деятельность таких компаний, как "Радио ‟Свобода”" и "Голос Америки", которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству Российской Федерации, — сказал Затулин.