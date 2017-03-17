Лавров: На Западе проводят целенаправленную кампанию по дискредитации России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с представителями некоммерческих организаций заявил, что на Западе умышленно проводят политику по дискредитации нашей страны. Об этом сообщает РИА "Новости".



"В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий поддержание стабильности в мировых делах во многом зависит от объективной работы средств массовой информации. Этому не способствует проводимая на Западе целенаправленная кампания по дискредитации России", — сказал Лавров.



Глава МИД отметил, что тревожат власти и многочисленные случаи ограничения профессиональной деятельности журналистов. Дипломат подчеркнул, что в стране рассчитывают на продвижение высоких стандартов деятельности представителей СМИ со стороны профессиональных ассоциаций.