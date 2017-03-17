Лавров: На Западе проводят целенаправленную кампанию по дискредитации России
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с представителями некоммерческих организаций заявил, что на Западе умышленно проводят политику по дискредитации нашей страны. Об этом сообщает
РИА "Новости".
"В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий поддержание стабильности в мировых делах во многом зависит от объективной работы средств массовой информации. Этому не способствует проводимая на Западе целенаправленная кампания по дискредитации России", — сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что тревожат власти и многочисленные случаи ограничения профессиональной деятельности журналистов. Дипломат подчеркнул, что в стране рассчитывают на продвижение высоких стандартов деятельности представителей СМИ со стороны профессиональных ассоциаций.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.