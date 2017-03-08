Послы стран Прибалтики попросили у США защиты от российской агрессии

Дипломаты Украины, Грузии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к американским сенаторам с просьбой защиты от российской агрессии, в том числе в интернет-пространстве. Об этом сообщает Delfi.Lv

Заседание, на котором послы озвучили свою просьбу, созвал сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм. Грэм возглавляет сенатский подкомитет, занимающийся международной помощью. Заседание было созвано из-за вероятности отмены Трампом антироссийских санкций.

"Пока Россия не уйдет с украинской земли, не должно быть никакого облегчения санкций, – высказался глава МИД Украины Пётр Климкин. – Если что-то случится, их надо нарастить".

Сам Грэм подчеркнул, что предоставление помощи другим странам важно для безопасности США. Он также рассказал, что желает хороших отношений с Россией, но это невозможно, пока Москва не изменит политический курс.