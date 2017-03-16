"Альянс недоработал": Захарова прокомментировала критику НАТО в адрес КВН
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исследование НАТО, в котором юмористическую передачу КВН признали политическим инструментом Кремля. Дипломат опубликовала
своё мнение на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".
Захарова написала, что "альянс недоработал", и посоветовала НАТО изучить творчество других юмористов. "Петросян, между прочим, тоже старался!" — написала представитель МИД.
Постоянный член жюри игры КВН Юлий Гусман в эфире
радиостанции Sputnik, комментируя исследование НАТО, предложил считать передачу не оружием, а инструментом дружбы народов. "Ну, а то, что в КВН критикуют и смеются над нашим руководством, над их руководством, такая традиция уже 56 лет. И 56 лет не возникала мысль, что это придумано против НАТО. Это придумано тремя замечательными людьми в 1961 году. И надо радоваться, и, я бы даже сказал, молиться, чтобы у всех современных стран было бы только такое оружие. Чтобы не бряцали ракетами, не кидались бомбами, не пугали бы ядерной пылью и военными лазерами. А чтобы шла война — у кого лучше танцуют, у кого лучше поют, кто лучше рисует, чья молодёжь остроумнее и подкованнее", — сказал Гусман.
Член жюри отметил, что в КВН играют и в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Израиле, и на всём пространстве бывшего СССР.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.