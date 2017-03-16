"Альянс недоработал": Захарова прокомментировала критику НАТО в адрес КВН



Захарова написала, что "альянс недоработал", и посоветовала НАТО изучить творчество других юмористов. "Петросян, между прочим, тоже старался!" — написала представитель МИД.

Постоянный член жюри игры КВН Юлий Гусман в эфире радиостанции Sputnik, комментируя исследование НАТО, предложил считать передачу не оружием, а инструментом дружбы народов. "Ну, а то, что в КВН критикуют и смеются над нашим руководством, над их руководством, такая традиция уже 56 лет. И 56 лет не возникала мысль, что это придумано против НАТО. Это придумано тремя замечательными людьми в 1961 году. И надо радоваться, и, я бы даже сказал, молиться, чтобы у всех современных стран было бы только такое оружие. Чтобы не бряцали ракетами, не кидались бомбами, не пугали бы ядерной пылью и военными лазерами. А чтобы шла война — у кого лучше танцуют, у кого лучше поют, кто лучше рисует, чья молодёжь остроумнее и подкованнее", — сказал Гусман.



Член жюри отметил, что в КВН играют и в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Израиле, и на всём пространстве бывшего СССР.