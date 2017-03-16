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"Альянс недоработал": Захарова прокомментировала критику НАТО в адрес КВН

13:19
  617 1
Фото из архива Клопс.Ru
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исследование НАТО, в котором юмористическую передачу КВН признали политическим инструментом Кремля. Дипломат опубликовала своё мнение на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

Захарова написала, что "альянс недоработал", и посоветовала НАТО изучить творчество других юмористов. "Петросян, между прочим, тоже старался!" — написала представитель МИД.
 
 
Постоянный член жюри игры КВН Юлий Гусман в эфире радиостанции Sputnik, комментируя исследование НАТО, предложил считать передачу не оружием, а инструментом дружбы народов. "Ну, а то, что в КВН критикуют и смеются над нашим руководством, над их руководством, такая традиция уже 56 лет. И 56 лет не возникала мысль, что это придумано против НАТО. Это придумано тремя замечательными людьми в 1961 году. И надо радоваться, и, я бы даже сказал, молиться, чтобы у всех современных стран было бы только такое оружие. Чтобы не бряцали ракетами, не кидались бомбами, не пугали бы ядерной пылью и военными лазерами. А чтобы шла война — у кого лучше танцуют, у кого лучше поют, кто лучше рисует, чья молодёжь остроумнее и подкованнее", — сказал Гусман.

Член жюри отметил, что в КВН играют и в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Израиле, и на всём пространстве бывшего СССР.
 
Ранее сообщалось, что центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom провёл исследование по заказу министерства обороны Латвии. Авторы документа считают, что благодаря КВН у Кремля есть доступ к аудитории, которая готова служить режиму.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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avatar
romeo
eo rom #
13:52
Ранее сообщалось, что центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom провёл исследование по заказу министерства обороны Латвии. 


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