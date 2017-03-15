Лукашенко: Чего бы ни стоило — Европейский союз надо сохранить

Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединёнными Штатами Америки. Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило — Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза, — заявил Лукашенко.
Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость, — сказал глава Белоруссии.
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«Brexit»
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