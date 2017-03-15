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Лукашенко: Чего бы ни стоило — Европейский союз надо сохранить

13:45
  559 1
  • Александр Лукашенко. Фото с официального сайта президента Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото с официального сайта президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал заместителью премьер-министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсу, что страна выступает за объединение Европы и стабильность. Об этом пишет "Белта".
Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединёнными Штатами Америки. Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило — Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза, — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии также рассказал о двойных стандартах в деятельности ЕС и призвал союз соответствовать декларациям, которые предлагаются миру. Среди них Лукашенко назвал честность, порядочность и демократичность.
Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость, — сказал глава Белоруссии.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Решение о выходе из Евросоюза народ страны принял в июне 16 года.

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1 комментарий Правила комментирования

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Ленка Шахова
Ленка Шахова #
14:07
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
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