Лукашенко: Чего бы ни стоило — Европейский союз надо сохранить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал заместителью премьер-министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсу, что страна выступает за объединение Европы и стабильность. Об этом пишет "Белта".

Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединёнными Штатами Америки. Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило — Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал о двойных стандартах в деятельности ЕС и призвал союз соответствовать декларациям, которые предлагаются миру. Среди них Лукашенко назвал честность, порядочность и демократичность.

Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость, — сказал глава Белоруссии.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Решение о выходе из Евросоюза народ страны принял в июне 16 года.