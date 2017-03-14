США будут ликвидировать террористов с помощью беспилотников
Центральному разведывательному управлению США разрешили уничтожать позиции террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такими полномочиями ЦРУ наделил американский президент Дональд Трамп, пишет
РИА Новости со ссылкой
на агентство Market Watch.
При предыдущем главе государства, Бараке Обаме, были приняты ограничения в использовании беспилотников. Аппараты было разрешено использовать только для определения нахождения террористов.
Новые полномочия ЦРУ использовало в феврале 2017 года. Тогда в сирийской провинции Идлиб был убит заместитель главаря "Аль-Каиды"(запрещенной в России террористической группировки) Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри.
Ранее СМИ сообщали о намерениях Дональда Трампа заключить
сделку с Россией. Она должна была касаться сотрудничества в экономической сфере и борьбы с терроризмом. Информации о реализации планов американского президента пока нет.
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