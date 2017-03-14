США будут ликвидировать террористов с помощью беспилотников

Центральному разведывательному управлению США разрешили уничтожать позиции террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такими полномочиями ЦРУ наделил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Market Watch.

При предыдущем главе государства, Бараке Обаме, были приняты ограничения в использовании беспилотников. Аппараты было разрешено использовать только для определения нахождения террористов.

Новые полномочия ЦРУ использовало в феврале 2017 года. Тогда в сирийской провинции Идлиб был убит заместитель главаря " Аль-Каиды " (запрещенной в России террористической группировки) Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри.