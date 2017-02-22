СМИ: Трамп намерен заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп планирует заключить с Россией сделку. Об этом заявили в администрации главы государства, сообщают "Ведомости".

По данным СМИ, в Белом доме отметили, что сделка будет касаться борьбы с терроризмом и сотрудничества в сфере экономики. Пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер рассказал, что Трамп будет использовать свои способности переговорщика и бизнесмена, однако уверенности в том, что у него удастся договориться с Россией, в Белом доме нет.