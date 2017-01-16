Трамп назвал условия для снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что санкции с России могут быть сняты. Об этом со ссылкой на The Times сообщает РИА "Новости" . По словам Трампа, это произойдёт в том случае, если Соединённые Штаты договорятся с Российской Федерацией о сокращении ядерного вооружения.

"Давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", — заявил глава США.