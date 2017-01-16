Трамп назвал условия для снятия санкций с России
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что санкции с России могут быть сняты. Об этом со ссылкой на The Times
сообщает РИА "Новости"
. По словам Трампа, это произойдёт в том случае, если Соединённые Штаты договорятся с Российской Федерацией о сокращении ядерного вооружения.
"Давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", — заявил глава США.
Напомним, причиной введения санкций стало присоединение к России Крыма и ситуация на Украине. Ранее Конгресс США пригрозил
Трампу решительными мерами в случае отмены антироссийских санкций.
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