Из правительства уйдут глава агентства охраны животного мира и замминистра

Сразу два вакантных места появятся в ближайшее время в правительстве Калининградской области: свои посты покинут глава агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области Александр Соколов и замминистра регионального контроля Надир Агаев. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы регионального кабмина Лариса Полякова.



Полякова отметила, что никаких данных о том, кто займёт эти две должности, ещё нет. Контракты с Агаевым и Соколовым истекают 24 марта.