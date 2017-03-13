Из правительства уйдут глава агентства охраны животного мира и замминистра
Сразу два вакантных места появятся в ближайшее время в правительстве Калининградской области: свои посты покинут глава агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области Александр Соколов и замминистра регионального контроля Надир Агаев. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы регионального кабмина Лариса Полякова.
Полякова отметила, что никаких данных о том, кто займёт эти две должности, ещё нет. Контракты с Агаевым и Соколовым истекают 24 марта.
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