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Ильдара Дадина задержали во время одиночного пикета у здания ФСИН в Москве

12:08
  560 3
  • Ильдар Дадин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Ильдар Дадин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Активиста Ильдара Дадина в пятницу, 10 марта, задержали сотрудники полиции во время проведения одиночного пикета у здания Федеральной службы исполнения наказаний в центре Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ильдар Дадин и оппозиционер Лев Пономарёв сменяли друг друга на пикете. Они вышли с призывами отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.

Сотрудники полиции потребовали, чтобы активист предъявил паспорт, в ответ Дадин попросил обосновать требование и зачитать его права. После этого мужчина был сопровождён в полицейский автомобиль и был увезён. Пономарёв продолжил пикет.

Ильдар Дадин — первый и пока единственный в России осуждённый по статье 212,1 УК РФ за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Виновным его признали в декабре 2015 года. В феврале 2017 года Верховный суд РФ пересмотрел приговор в отношении активиста и постановил отменить его. Мужчина был выпущен на свободу.

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3 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
12:12
Ильдар Дадин и оппозиционер Лев Пономарёв сменяли друг друга на пикете. 
Так это уже не одиночный, а какой-то сменный пикет получается?
Кстати, стесняюсь спросить - а чем "активист" от "оппозиционера" отличается?
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Barmaley067
Barmaley067 #
12:34
Активист - это когда нужно больше всех
Оппозиционер - когда нужно против всех
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Вика Фабо
Вика Фабо #
13:27
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
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