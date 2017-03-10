Ильдара Дадина задержали во время одиночного пикета у здания ФСИН в Москве
Ильдар Дадин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Активиста Ильдара Дадина в пятницу, 10 марта, задержали сотрудники полиции во время проведения одиночного пикета у здания Федеральной службы исполнения наказаний в центре Москвы. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Ильдар Дадин и оппозиционер Лев Пономарёв сменяли друг друга на пикете. Они вышли с призывами отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.
Сотрудники полиции потребовали, чтобы активист предъявил паспорт, в ответ Дадин попросил обосновать требование и зачитать его права. После этого мужчина был сопровождён в полицейский автомобиль и был увезён. Пономарёв продолжил пикет.
Ильдар Дадин — первый и пока единственный в России осуждённый
по статье 212,1 УК РФ за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Виновным его признали в декабре 2015 года. В феврале 2017 года Верховный суд РФ пересмотрел приговор в отношении активиста и постановил отменить его. Мужчина был выпущен на свободу.
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