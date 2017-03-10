Вице-спикера парламента Литвы хотят лишить поста из-за связей с Россией

Зампредседателя парламента Литвы Миндаугас Басчис может лишиться своей должности из-за связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, спикеру парламента Викторасу Пранцкетису стало известно о том, что его заместитель якобы общался с россиянами. В информации, предоставленной Пранцкетису, утверждается, что депутат связан с бывшим сотрудником КГБ, а также криминальным авторитетом. Кроме того, Басчис якобы имел контакты с представителем "Росатома" Литвы, журналистом Эрнестом Мацкевичем и бизнесменом Вадимом Пахомовым.

В связи с этим от Басчиса потребовали оставить свой пост в сейме. Окончательное решение по этому поводу во вторник примет фракция социал-демократов, в которую входит политик.