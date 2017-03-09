СМИ: 15 марта ЕС на полгода продлит санкции против российских граждан
Евросоюз 15 марта планирует на полгода продлить санкции против 146 граждан России и самопровозглашённых республик Юго-Востока Украины. Об этом со ссылкой на неназванного европейского дипломата пишет
ТАСС.
До этого срок действия санкций против российских и украинских граждан продлевался 15 сентября. В чёрный список вошли представители власти, политики, бизнесмены, руководители самопровозглашённых ДНР и ЛНР и 37 организаций. Всем, кто попал в список, запрещено въезжать в ЕС. Если в европейских банках будут обнаружены активы граждан, в отношении которых введены санкции, то средства будут заморожены.
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