СМИ: 15 марта ЕС на полгода продлит санкции против российских граждан

Евросоюз 15 марта планирует на полгода продлить санкции против 146 граждан России и самопровозглашённых республик Юго-Востока Украины. Об этом со ссылкой на неназванного европейского дипломата пишет ТАСС.



До этого срок действия санкций против российских и украинских граждан продлевался 15 сентября. В чёрный список вошли представители власти, политики, бизнесмены, руководители самопровозглашённых ДНР и ЛНР и 37 организаций. Всем, кто попал в список, запрещено въезжать в ЕС. Если в европейских банках будут обнаружены активы граждан, в отношении которых введены санкции, то средства будут заморожены.



Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции . Заявление прозвучало в ходе переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД Украины Павла Климкина. Стороны обсуждали внутренние проблемы Украины, усилия, необходимые для проводимых правительством реформ.