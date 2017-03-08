США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции
Госдеп подтвердил намерения новой американской администрации сохранять антироссийские санкции. Об этом сообщает
ТАСС.
Заявление прозвучало в ходе переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и глава МИД Украины Павла Климкина. Стороны обсуждали внутренние проблемы Украины, усилия, необходимые для проводимых правительством реформ.
Американские санкции будут сохраняться до тех пор, "пока Россия не выполнит (требования) как по востоку Украины, так и по Крыму". Но при этом ранее госсекретарь отмечал, что США может признать воссоединение Крыма с Россией, если ситуация будет урегулирована устраивающим Украину образом.
Напомним, что недавно бывший помощник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн получил план по нормализации отношений с Россией
. План включает в себя снятие санкций с РФ. Кроме того, в нём говорится о предложении провести в Украине референдум по поводу сдачи России в аренду Крыма на срок от 50 до 100 лет.
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