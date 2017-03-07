Министр обороны Польши Мачеревич заранее обвинил Россию в смоленской катастрофе

В Польше глава министерства национальной обороны Антон Мачеревич, не дожидаясь выводов следствия, обвинил Россию в смоленской катастрофе. Об этом сообщает
Rzeczpospolita.
По ловам министра, ему "многое известно" о том, что на самом деле случилось в апреле 2010 года под Смоленском. И работа комиссии неопровержимо доказывает, что Россия несет ответственность за случившуюся катастрофу. Мачеревич пообещал, что общество вскоре получит достаточно веские доказательства того, что падение самолёта Качиньского — дело рук россиян. Признание вины польских лётчиков своими предшественниками министр назвал ошибкой.
По мнению Мачеревича, нежелание признавать вину России в катастрофе — это боязнь правды. И причина этого — российская агрессия, считает министр. За смоленскую трагедию, по его мнению, отвечать должны россияне.
Напомним, что недавно польская польская прокуратура заключила договор с британской лабораторией
Forensic Explosives Laboratory (FEL) для исследования обломков самолёта Качиньского на предмет взрывчатки. Изъятые образцы отправят в лабораторию в рамках продолжающегося следствия. Эксперты не будут давать оценку причине крушения самолёта Ту-154М №101. Их задача — обнаружить следы взрывчатки, если такое есть на обломках.
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