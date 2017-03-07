Министр обороны Польши Мачеревич заранее обвинил Россию в смоленской катастрофе

В Польше глава министерства национальной обороны Антон Мачеревич, не дожидаясь выводов следствия, обвинил Россию в смоленской катастрофе. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По ловам министра, ему "многое известно" о том, что на самом деле случилось в апреле 2010 года под Смоленском. И работа комиссии неопровержимо доказывает, что Россия несет ответственность за случившуюся катастрофу. Мачеревич пообещал, что общество вскоре получит достаточно веские доказательства того, что падение самолёта Качиньского — дело рук россиян. Признание вины польских лётчиков своими предшественниками министр назвал ошибкой.

По мнению Мачеревича, нежелание признавать вину России в катастрофе — это боязнь правды. И причина этого — российская агрессия, считает министр. За смоленскую трагедию, по его мнению, отвечать должны россияне.