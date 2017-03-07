Посол РФ назвал отношения между Польшей и Россией худшими со времён Второй мировой войны
Чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Андреев во время научной конференции на факультете гуманитарных наук UWM в Ольштыне сказал, что между Россией и Польшей сейчас отношения худшие со времён Второй мировой войны. Об этом сообщает
Radio Olsztyn.
Конференция была организована в честь 15-летия с даты заключения соглашения о сотрудничестве между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским воеводством Польши. Посол говорил об отношениях между странами и о том, что в Польше убирают мемориалы Красной Армии.
Ответил дипломат и на вопросы польской стороны о церемонии памяти Черняховского в Пененжно. Сергей Андреев сказал, что российская сторона не планировала кого-либо провоцировать, а лишь почтила память героя.
Акция была проведена на месте гибели генерала Черняховского. Мероприятие ежегодно проводится 18 февраля
. Решение о сносе памятника Черняховскому было принято в Пененжно в 2015 году. Снос завершился летом 2016 года.
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