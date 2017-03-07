Песков рассказал, что мешает отношениям США и России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что осложняет отношении США и России. Об этом сообщает РБК

По данным СМИ, Песков дал интервью американскому телеканалу CNN. Он заявил, что налаживанию диалога между двумя странами вредит "истерия" в общественном мнении и масс-медиа. Также Песков в очередной раз опроверг обвинения в том, что Россия была организатором кибератак на американские институты

Песков призвал власти Штатов мыслить на десятилетия вперёд, так, как это делают в Китае. Тогда отношения США и РФ нормализуются. "Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Это эмоциональный экстремизм попытаться показать Россию "токсичной" страной", — рассказал Песков.