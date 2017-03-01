Лукашенко призвал отобразить в учебниках правду о становлении белорусской государственности
Александр Лукашенко. Фото с сайта президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, во время знакомства с работами, выдвинутыми на соискание госпремии в области науки и техники, заинтересовался циклом исследования белорусской государственности. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Комментируя цикл "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX–XVIII веках", Лукашенко сказал, что в учебниках необходимо прописать правду.
Заведующая центром археологии и древней истории Института истории Национальной академии наук Ольга Левко сообщила, что проведённые исследования показали, что белорусская государственность начала формироваться в середине IX века с образованием полоцкой земли.
Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь. Сегодня некоторые под видом "тунеядства", ещё чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально, — ответил Лукашенко.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.