Лукашенко призвал отобразить в учебниках правду о становлении белорусской государственности



Комментируя цикл "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX–XVIII веках", Лукашенко сказал, что в учебниках необходимо прописать правду.



Заведующая центром археологии и древней истории Института истории Национальной академии наук Ольга Левко сообщила, что проведённые исследования показали, что белорусская государственность начала формироваться в середине IX века с образованием полоцкой земли.

Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь. Сегодня некоторые под видом "тунеядства", ещё чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально, — ответил Лукашенко.