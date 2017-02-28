Замглавы МИД РФ: США пытаются организовать экономическую блокаду России
Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков сообщил, что недоброжелатели России в Конгрессе США пытаются организовать экономическую блокаду нашей страны через закон, который не даст президенту США облегчить санкции против Москвы. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Он отметил, что в настоящее время затея "варится в аппаратах профильных комитетов Конгресса", но исключать возможность принятия закона нельзя. Рябков подчеркнул, что в МИД анализируют все сигналы, которые приходят из Вашингтона.
Наши недоброжелатели в Конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях (России и США — Прим. ред.). В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России, — заявил замглавы МИД.
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