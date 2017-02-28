Замглавы МИД РФ: США пытаются организовать экономическую блокаду России

Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков сообщил, что недоброжелатели России в Конгрессе США пытаются организовать экономическую блокаду нашей страны через закон, который не даст президенту США облегчить санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".



Он отметил, что в настоящее время затея "варится в аппаратах профильных комитетов Конгресса", но исключать возможность принятия закона нельзя. Рябков подчеркнул, что в МИД анализируют все сигналы, которые приходят из Вашингтона.