"Сдайте в аренду Луну": в Крыму ответили на предложение Украины передать полуостров в наём РФ

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал предложение украинского депутата о том, чтобы на несколько десятилетий сдать Крым в аренду России. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это всё бесполезные и несостоятельные предложения", — сказал Мурадов.