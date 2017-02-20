"Сдайте в аренду Луну": в Крыму ответили на предложение Украины передать полуостров в наём РФ
Крымский полуостров. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал предложение украинского депутата о том, чтобы на несколько десятилетий сдать Крым в аренду России. Об этом сообщает
РИА "Новости".
"Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это всё бесполезные и несостоятельные предложения", — сказал Мурадов.
Ранее сообщалось
, что украинский депутат Андрей Артёменко стал одним из авторов плана по нормализации отношений с Россией, который направили бывшему помощнику президента США Майклу Флинну. В документе содержится предложение провести на Украине референдум о передаче Крыма в аренду РФ на срок от 50 до 100 лет.
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