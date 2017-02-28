Россия и США начали подготовку к первой встрече Путина и Трампа

В России и США начали подготовку к личной встрече глав государств. Об этом сообщает РИА "Новости".



Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что такой вопрос обсуждался во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём Штатов Рексом Тиллерсоном в Бонне. Представитель МИД отметил, что точная дата встречи пока не известна.



"Речь шла, разумеется, и о проблемах в двусторонней сфере отношений, а также о предстоящих контактах на различных уровнях, включая подготовку первой личной встречи президентов. Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к её проведению запущена, и на этот счёт есть взаимопонимание с американской стороной", — сказал Сергей Рябков.