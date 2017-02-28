Россия и США начали подготовку к первой встрече Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото с официального сайте президента РФ и из социальной сети "Фейсбук"
В России и США начали подготовку к личной встрече глав государств. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что такой вопрос обсуждался во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём Штатов Рексом Тиллерсоном в Бонне. Представитель МИД отметил, что точная дата встречи пока не известна.
"Речь шла, разумеется, и о проблемах в двусторонней сфере отношений, а также о предстоящих контактах на различных уровнях, включая подготовку первой личной встречи президентов. Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к её проведению запущена, и на этот счёт есть взаимопонимание с американской стороной", — сказал Сергей Рябков.
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