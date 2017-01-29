Путин и Трамп провели первый разговор по телефону

В субботу, 28 января состоялись первые телефонные переговоры президентов России и США после инаугурации Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости".

По сообщению пресс-службы Кремля, значительная часть беседы была посвящена ситуации в Сирии. Отмечается, что президенты высказались за налаживание координации действий двух стран в борьбе с террористическими группировками.

В сообщении указано, что Путин и Трамп также рассмотрели положение дел на Ближнем Востоке и арабо-израильский конфликт.

"Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении Кремля.

Также президенты обсудили "важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений". Уточняется, что до отмены санкций они будут затруднены.

Со своей стороны, в пресс-службе Белого дома отметили, что переговоры "стали важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении".

По сообщению Кремля, по итогам переговоров Путин и Трамп договорились поддерживать постоянные контакты, а также определить возможное время и место для личной встречи.