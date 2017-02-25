Литва предложила войскам НАТО остаться навсегда
Литва выступила за постоянное присутствие войск НАТО. Об этом сообщает
Газета.Ru.
Власти опасаются, что собственной армии страны мало, чтобы защищаться от возможных нападений, а противовоздушной обороны у Литвы и вовсе практически нет. Конституция страны запрещает постоянное присутствие в Литве чужих войск. Но власти считают, что войска НАТО смогут остаться в Литве навсегда, если им дать право пользоваться военными базами, которые останутся в собственности страны.
Напомним, что первые учения международного батальона НАТО в Литве пройдут
уже в марте. В пятницу, 24 февраля, в страну уже прибыла тяжелая военная техника из Германии.
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