Литва предложила войскам НАТО остаться навсегда

Литва выступила за постоянное присутствие войск НАТО. Об этом сообщает Газета.Ru.

Власти опасаются, что собственной армии страны мало, чтобы защищаться от возможных нападений, а противовоздушной обороны у Литвы и вовсе практически нет. Конституция страны запрещает постоянное присутствие в Литве чужих войск. Но власти считают, что войска НАТО смогут остаться в Литве навсегда, если им дать право пользоваться военными базами, которые останутся в собственности страны.