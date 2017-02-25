В Литве в марте пройдут первые учения международного батальона НАТО
В Литве первые учения международного батальона НАТО намечены на март. Об этом сообщает
РИА Новости.
В пятницу, 24 февраля, в Литву уже прибыла военная техника из Германии. В частности, это 20 БМП Marder, инженерный танк Dachs, бронированная машина для ремонта и эвакуации Bergepanzer, а также пять танков Leopard 2 и бронированный мостоукладчик Biber.
Батальон НАТО должен быть дислоцирован в Руклу (Йонавский район), туда рота бельгийских солдат доставит технику. И уже после этого батальон будет полностью готов к проведению учений.
Напомним, что Германия направила
в Литву около 60 единиц тяжёлой военной техники для разместившегося там батальона НАТО. Батальон НАТО разместился в 100 км от Калининградской области. В общей сложности там будут находиться около тысячи солдат из Бельгии, Норвеги, Германии и Нидерландов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.