В Литве в марте пройдут первые учения международного батальона НАТО

В Литве первые учения международного батальона НАТО намечены на март. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 24 февраля, в Литву уже прибыла военная техника из Германии. В частности, это 20 БМП Marder, инженерный танк Dachs, бронированная машина для ремонта и эвакуации Bergepanzer, а также пять танков Leopard 2 и бронированный мостоукладчик Biber.

Батальон НАТО должен быть дислоцирован в Руклу (Йонавский район), туда рота бельгийских солдат доставит технику. И уже после этого батальон будет полностью готов к проведению учений.