В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
-1 °C
ночью
22 февраля 2017 г. 22:39
66 103 пользователей
за 24 часа на сайте
58.05 +0.65
Курс ММВБ на 22 февраля 2017, 22:00
61.33 +0.75
Курс ММВБ на 22 февраля 2017, 22:00
14.06 +0.11
Курс ЦБ на 23 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

В Литву из Германии перебросят около 60 единиц военной техники для сил НАТО

21:13
  359 1
  • Фото с сайта en.wikipedia.org
Фото с сайта en.wikipedia.org
Германия направит в Литву около 60 единиц тяжёлой военной техники для разместившегося там батальона НАТО. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу минобороны Литвы.
 
"Двадцать четвертого февраля в Литву поездами из города Графенвер (Германия) прибудет военная техника сухопутного механизированного батальона германской армии, – цитирует РИА Новости литовское ведомство. – Около 60 единиц различной военной техники, среди которой танки Leopard, БМП Marder, инженерные машины Dachs и другая техника. Вооружение войдет в состав одной из частей боевой группы международного батальона НАТО, дислоцируемого в Литве".
 
Как сообщалось ранее, батальон НАТО разместился 8 февраля на военной базе Рукла, в 100 км от Калининградской области. В общей сложности там будут находиться около тысячи солдат из Бельгии, Норвеги, Германии и Нидерландов.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«НАТО вокруг Калининградской области»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t614

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Зинаида Украинка-Повелительница Инфантильных Мужчинок.
Зинаида Украинка-Повелительница Инфантильных Мужчинок. #
21:22
Ну вот достукались,мало было позорнейшего для России Брестского мира на унизительных условиях и 30 миллионов жертв в дальнейшем.Уж немцы то Вовку точно не боятся в его угаре.
Ответить Цитировать

Новости по теме НАТО вокруг Калининградской области

Фото новости
СМИ: в Клайпеде пьяные военные НАТО устроили драку перед входом в ночной клуб
20 февраля 201716:45
  3244 3
Фото новости
США планируют в апреле разместить под Миколайками 1000 военнослужащих
19 февраля 201710:51
  2149 1
Фото новости
Путин: НАТО постоянно провоцирует Россию
16 февраля 201714:25
  1732 0

Главные темы дня

В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски
14:00
  12793 27
В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски
Блинные выходные: где отметить Масленицу в Калининграде
Фото горячей новости
12:53
  2034 0 Афиша
Сотрудница ФСБ, насмерть сбившая ребёнка на ул. Кошевого, пошла под суд
Фото горячей новости
11:28
  9736 2
Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
Фото горячей новости
11:17
  4459 1
Синоптики обещают калининградцам мороз и снег на выходных
Фото горячей новости
10:50
  7517 0

Лента новостей

Картинка
В польском супермаркете толпа пенсионеров устроила давку из-за скидки на сахар (видео)
21:59
  530 0
Картинка
В Литву из Германии перебросят около 60 единиц военной техники для сил НАТО
21:13
  359 1
Картинка
Специалисты NASA нашли три планеты, чья атмосфера похожа на земную
20:53
  625 0
Картинка
В Армению открыли въезд по российским паспортам
20:41
  437 0

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Ромашина
журналист
Мужчины тоже люди
  863 1
Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  2405 10
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo