В Литву из Германии перебросят около 60 единиц военной техники для сил НАТО

Германия направит в Литву около 60 единиц тяжёлой военной техники для разместившегося там батальона НАТО. Об этом сообщает РИА Новости
с ссылкой на пресс-службу минобороны Литвы.
"Двадцать четвертого февраля в Литву поездами из города Графенвер (Германия) прибудет военная техника сухопутного механизированного батальона германской армии, – цитирует РИА Новости литовское ведомство. – Около 60 единиц различной военной техники, среди которой танки Leopard, БМП Marder, инженерные машины Dachs и другая техника. Вооружение войдет в состав одной из частей боевой группы международного батальона НАТО, дислоцируемого в Литве".
Как сообщалось ранее, батальон НАТО разместился
8 февраля на военной базе Рукла, в 100 км от Калининградской области. В общей сложности там будут находиться около тысячи солдат из Бельгии, Норвеги, Германии и Нидерландов.
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