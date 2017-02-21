Шойгу ответил на слова главы Минобороны Великобритании о "медведе, сующем свои лапы в Ливию"

Министр обороны России прокомментировал слова коллеги из Великобритании Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию". Об этом сообщает РИА "Новости".



"Если продолжать "звериную" тему. Что у них на гербе — лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — заявил Шойгу.



Ранее глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что на Западе недовольны контактами России с Ливией. Политик считает, что Москва таким образом "проверяет на прочность альянс".