"Коммерсант": полпреда в СКФО Ведерникова назначат замом Цуканова по вопросам Калининградской области

Полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников является основным кандидатом на должность заместителя Николая Цуканова по вопросам Калининградской области. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает "Коммерсант".



В правительстве Калининградской области не прокомментировали эту информацию. "При всём уважении, мы не комментируем кадровую политику администрации президента", — сказала изданию пресс-секретарь главы региона.



В 2007—2010 годах Михаил Ведерников являлся заместителем руководителя регионального исполкома "Единой России" в Ленинградской области. Затем он перешёл на работу в управление внутренней политики администрации президента. С 2012 года Ведерников работал заместителем полпреда в СКФО.



Вопросы Калининградской области в СЗФО курирует отдельный заместитель полпреда. В настоящее время должность занимает Владимир Соловьёв. Источники издания сообщают, что, несмотря на информацию, которая размещена на сайте полпреда, по итогам консультаций в аппарате президента кадровые перестановки уже произошли.