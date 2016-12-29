Путин присвоил Цуканову классный чин госсоветника первого класса

Полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову присвоен классный чин действительного госсоветника первого класса. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.



Указ о присвоении классного чина был подписан президентом Владимиром Путиным.



Напомним, Николай Цуканов является бывшим губернатором Калининградской области. В июле текущего года он был назначен полпредом президента в СЗФО. Врио губернатора региона тогда был назначен Евгений Зиничев, который покинул пост по собственному желанию. В настоящее время врио губернатора региона является Антон Алиханов.