Путин присвоил Цуканову классный чин госсоветника первого класса
Полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову присвоен классный чин действительного госсоветника первого класса. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.
Указ о присвоении классного чина был подписан президентом Владимиром Путиным.
Напомним, Николай Цуканов является бывшим губернатором Калининградской области. В июле текущего года он был назначен полпредом президента в СЗФО. Врио губернатора региона тогда был назначен Евгений Зиничев, который покинул пост по собственному желанию. В настоящее время врио губернатора региона является Антон Алиханов.
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