В Эстонии увидели "руку Москвы" в драках натовских военных с местным населением

В Эстонии считают, что Россия может быть причастной к провоцированию драк, которые устраивают военные НАТО с местным населением стран Прибалтики. Об этом пишет РИА "Новости".



Так, глава департамента информации Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что российские спецслужбы могут подсылать женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить солдат как хулиганов, а также устраивать провокации с целью шантажа.



"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное", — заявил Марран в интервью британской газете.

Кроме того, как пишет РИА "Новости", в прошлом году двое британских военных, которые были на учениях в Латвии, оказались вовлечены в уличную драку с группой местных жителей. Инцидент был заснят на камеру людьми, якобы связанными с симпатизирующими России СМИ.



Напомним, в литовской Клайпеде полицейские Напомним, в литовской Клайпеде полицейские арестовали пятерых военнослужащих НАТО из Чехии, которые устроили драку перед входом в ночной клуб. Чешских военных задержали в ночь на воскресенье (19 февраля) у ночного клуба Portas. Мужчины были нетрезвы, и их не пустили в клуб. У входа завязалась драка, и пришлось вызывать полицию.



Чешские солдаты оказали сопротивление и полиции, которая прибыла на вызов. Полицейским пришлось применить электрошокеры.



В литовской прессе отмечают, что пьяные военные НАТО уже провоцировали конфликты в Шяуляе, Ионаве и Вильнюсе. Так, BALTNEWS утверждает, что весной 2016 года в Каунасе пьяные американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг Литвы и осквернили его, а литовская полиция скрыла факт надругательства над одним из символов государства. Хотя об инциденте узнали благодаря журналистам, солдат никак не наказали.