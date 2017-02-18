Меркель: За 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что с момента окончания холодной войны отношения с Россией так и не наладились. Об этом сообщает ТАСС

Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам политика, до сих пр не удалось наладить ни чёткого международного порядка, ни стабильных отношений с Россией.

"Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия – наш сосед, это внешняя граница для ЕС, – цитирует ТАСС Ангелу Меркель. – Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам".