Посольство Польши в Киеве "украсили" портретом Бандеры
Посольство Польши в Киеве. Фото: wikipedia
Посольство Польши в Киеве "украсили" портретом Степана Бандеры с надписью "Наша страна — наши герои". Об этом сообщает
Lenta.Ru.
Портрет повесили на ограде посольства, инициатива принадлежит активистам "Чёрного комитета" (крыла запрещённого в России "Правового сектора). Как заявили активисты, они недовольны "откровенно антиукраинскими заявления высших чиновников Польши". Это и стало поводом для проведения очередной акции.
Два дня назад руководитель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что Украина не войдёт в Европу, если будет поддерживать культ личности Бандеры.
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