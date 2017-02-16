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Посольство Польши в Киеве "украсили" портретом Бандеры

21:57
  423 1
  • Посольство Польши в Киеве. Фото: wikipedia
Посольство Польши в Киеве. Фото: wikipedia
Посольство Польши в Киеве "украсили" портретом Степана Бандеры с надписью "Наша страна — наши герои". Об этом сообщает Lenta.Ru.
 
Портрет повесили на ограде посольства, инициатива принадлежит активистам "Чёрного комитета" (крыла запрещённого в России "Правового сектора). Как заявили активисты, они недовольны "откровенно антиукраинскими заявления высших чиновников Польши". Это и стало поводом для проведения очередной акции.
 
Два дня назад руководитель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что Украина не войдёт в Европу, если будет поддерживать культ личности Бандеры. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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mikhailsidorov87
mikhailsidorov87 #
22:20
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
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