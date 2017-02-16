Глава Пентагона: Выстраивать отношения с Россией нужно с позиции силы

Страны Североатлантического альянса должны выстраивать свои отношения с Россией с позиции силы. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает ТАСС

Заявление Мэттис сделал на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Она была первой после инаугурации Дональда Трампа.

По словам Мэттиса, альянс открыт для партнёрских отношений с РФ, однако не готов позволить России "говорить громче, чем кто-либо из присутствующих в зале". Мэттис призвал своих коллег быть реалистами. "Мы должны защитить себя, если Россия примет решение действовать вопреки международному праву", — заявил он.