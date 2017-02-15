Пушков: Отторжение России — это часть польской национальной идентичности

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что отторжение России — это часть польской национальной идентичности. Такое заявление он сделал
в эфире радио Sputnik, комментируя позицию польских властей по поводу налаживания отношений с Россией.
Председатель комиссии Совфеда отметил, что утверждение польского МИД о том, что "диалог — да, но на наших условиях", скорее подразумевает, что "мы готовы танцевать танго с Россией", но Россия должна быть к этому готова.
"Но пока Варшава исполняет танец с саблями, а не танго. Танго там и не пахнет, там в основном воинствующие заявления, русофобские заявления, антироссийские заявления — по крайней мере со стороны министра иностранных дел и министра обороны", — сказал Пушков, добавив, что это не очень перспективная позиция.
Председатель комиссии Совфеда заявил, что Польша в настоящий момент является одной из трёх опор США и НАТО в Европе, в связи с чем "немного осмелела". Пушков считает, что "Польша — страна, которая, к сожалению, никак не может найти свою собственную национальную идентичность" и выстраивает её только по отношению к России. На такой негативной основе, по словам представителя Совета Федерации, национальная идентичность не строится.
Напомним, что МИД Польши назвал
Россию важным соседом, с которым необходимо восстанавливать отношения. Однако во внешнеполитическом ведомстве республики уточнили, что идти на контакт готовы лишь на своих условиях.
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