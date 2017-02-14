Штаб кандидата в президенты Франции обвинил Россию в кибератаках

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона обвинил Россию в кибератаках. Об этом сообщает ТАСС

В штабе движения "На марше" заявили, что российские СМИ регулярно публикуют фейковые новости об организации. Кроме того, сайт движения якобы регулярно подвергается атакам, исходящим из России. В движении заявили, что Макрон выступает за сильную Европу, что не нравится российским властям.

Доказательств атак в штабе не привели. Тем не менее, руководство движения призвало власти Франции "не допустить вмешательства в жизнь страны".