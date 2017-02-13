Губернатор Новгородской области Митин подал в отставку

Губернатор Новгородской области Сергей Митин ушёл в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.



Митин сообщил о принятом решении в понедельник, 13 февраля. Он сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру, и заранее поставил в известность об этом президента страны.

"Это мой обдуманный и взвешенный шаг. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной, всех жителей области за совместную работу. Я искренне полюбил Новгородскую землю, считаю её родной. И на каком бы месте я ни работал, обязуюсь все свои силы и знания отдавать делу развития и процветания Новгородской земли", — сказал Митин.