Президентом Туркмении переизбран действующий глава страны Бердымухамедов

Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом страны на третий срок. Об этом сообщае т РИА "Новости".



Явка избирателей на выборах, прошедших в воскресенье, 12 февраля, составила 97,27%. За действующего президента проголосовали 97,69% избирателей.



Кроме Гурбангулы Бердымухамедова, на пост глав республики претендовали восемь кандидатов. Согласно новой Конституции, принятой 14 сентября 2016 года, президентский срок избранного главы государства составит семь лет. Ранее этот срок был на два года меньше.



Бердымухамедов является главой Туркмении уже 10 лет (два президентских срока). Ему 59 лет, он имеет диплом врача, учёную степень доктора медицинских наук, доктора экономических наук, входит в состав Академии наук Туркменистана. В 2011 году Бердымухамедову присвоили звание Героя Туркменистана. Переизбранный президент увлекается верховой ездой и спортом, говорит на немецком и русском языках.