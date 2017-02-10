Немецкий телеканал рассказал о "российских агентах", отправленных в Германию под видом беженцев

В эфире немецкого телеканала ZDF был показан фильм, в котором рассказывается об отправке российских агентов в Германию. Об этом сообщает РИА "Новости"

Лента называется "Холодная война Путина". Её автор утверждает, что в страну под видом мигрантов были отправлены шпионы. Источником информации в фильме служит мужчина, который ранее якобы был сотрудником российских спецслужб. Информатор утверждает, что под видом мигрантов из Чечни в Германии действуют люди, цель которых — следить за потенциальными террористами, а также устраивать акции протеста. Каких-либо доказательств этому автор не приводит.

Кроме того, в фильме говорится о том, что Россия использует миграционный кризис в Европе как оружие в психологической войне. Власти РФ, по мнению журналиста, пытаются показать европейских политиков слабыми и неспособными справиться с наплывом беженцев.