В Кремле потребовали извинений от американского журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Кремле рассчитывают получить извинения от журналиста Fox News Билла О'Рейли, который во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал российского лидера "убийцей". Об этом сообщает
РИА "Новости".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал высказывание журналиста недопустимым и оскорбительным. Ответ Трампа в Кремле комментировать не стали.
Во время интервью с президентом США журналист Fox News Билл О'Рейли назвал
Владимира Путина "убийцей". Глава США ответил: "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?". Американский лидер отметил, что Штатам лучше ладить с Россией.
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