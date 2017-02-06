"Я бы победил, как Трамп": Жириновский намерен участвовать в президентских выборах

Владимир Жириновский заявил о своём намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщает Интерфакс

Кандидатура на выборы от ЛДПР будет представлена на съезде партии 13 декабря 2017 года. Это будет уже шестое подобное выдвижение Жириновского.

"Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп", – заявил лидер ЛДПР. Также он добавил, что количество выдвижений с его стороны будет рекордом в рамках Европы.