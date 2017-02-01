Украина обвинила Россию в обстреле транспортного самолёта вооружённых сил
Фото со страницы Степана Полторака в Facebook
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Министр обороны Украины Степан Полторак обвинил Россию в "обстреле транспортного самолёта вооружённых сил" над Чёрным морем. Заявление чиновник разместил 1 февраля на своей странице в "Фейсбуке".
Министр утверждает, что украинский самолёт Ан-26 попал под обстрел во время тренировочного полёта над Одесским газовым месторождением. Утверждается, что корпус самолёта получил повреждение, однако экипаж не пострадал и продолжил выполнение полётного задания.
Фото Степана Полторака
По словам министра, когда самолёт вернулся с задания, экипаж заметил дыры от пуль в обшивке. На Украине считают, что обстрел вели с "ранее захваченных РФ буровых вышек в районе Одесского газового месторождения".
Фото Степана Полторака
"Экипаж зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, что, как правило, используется для наведения ракет систем ПВО", — пишет Полторак.
Фото Степана Полторака
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