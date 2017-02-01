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Главная Новости Политика

Украина обвинила Россию в обстреле транспортного самолёта вооружённых сил

17:28
  1347 4
  • Фото со страницы Степана Полторака в Facebook
  • Фото со страницы Степана Полторака в Facebook
Фото со страницы Степана Полторака в Facebook
2 фото
Министр обороны Украины Степан Полторак обвинил Россию в "обстреле транспортного самолёта вооружённых сил" над Чёрным морем. Заявление чиновник разместил 1 февраля на своей странице в "Фейсбуке".
 

Министр утверждает, что украинский самолёт Ан-26 попал под обстрел во время тренировочного полёта над Одесским газовым месторождением. Утверждается, что корпус самолёта получил повреждение, однако экипаж не пострадал и продолжил выполнение полётного задания.
 
Фото Степана Полторака

По словам министра, когда самолёт вернулся с задания, экипаж заметил дыры от пуль в обшивке. На Украине считают, что обстрел вели с "ранее захваченных РФ буровых вышек в районе Одесского газового месторождения".
 
Фото Степана Полторака

"Экипаж зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, что, как правило, используется для наведения ракет систем ПВО", — пишет Полторак.
Фото Степана Полторака

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4 комментария Правила комментирования

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Сухов
Сухов #
17:34
Как аккуратно и точно попали, что не повредили ни одного проводка и винтика
Так только в упор можно, зная точно куда зубилом и молотком лупить
Самим то им не смешно...
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romeo
eo rom #
17:57
Уже ж не знают, как ещё изощриться, чтоб удержать остывающее внимание ЕС. Хорошо, что ещё один гражданский самолёт не угробили... 
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Barmaley067
Barmaley067 #
19:38
По фото выглядит как будто пробоина сверху. В таком случае самолёт должен был лететь прямо над поверхностью воды или стреляли из мини-мини миномета (навесиком). 
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Сухов
Сухов #
20:26
Или буровая вышка пролетала НАД литаком во время обстрела
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